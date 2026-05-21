São Paulo rescinde contrato com Dória

Tricolor confirma saída do defensor

Milton
Publicado por Milton
Foto: Getty Images

Situação pessoal e familiar também pesou na decisão

O São Paulo rescindiu o contrato do zagueiro Dória a pedido do próprio jogador nesta quinta-feira, após o defensor relatar ter recebido ameaças de torcedores nas redes sociais em função de falhas recentes em partidas do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Segundo o atleta, a pressão aumentou após a derrota para o Fluminense e o empate com o Millonarios, além de um grave problema de saúde na família que também influenciou sua decisão.

Após o rompimento, Dória publicou mensagem nas redes sociais afirmando que precisa de um período para resolver questões pessoais. O clube informou que o distrato prevê apenas o pagamento proporcional ao tempo de contrato já cumprido. Contratado no início da temporada, o zagueiro tinha vínculo até dezembro de 2027 e esta foi sua segunda passagem pelo clube. Na atual, ele disputou 11 partidas e marcou um gol, enquanto na primeira, em 2015, atuou em 18 jogos. A diretoria tentou reverter a decisão, mas o jogador optou por não permanecer no elenco.


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