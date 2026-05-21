Nova Andradina abre etapa regional dos Jogos Abertos de MS 2026

Esporte e integração marcam início dos JAMS no interior

Milton
Publicado por Milton
Foto: arquivo/ Fundesporte

Basquete, futsal e voleibol movimentam programação esportiva

Nova Andradina sedia entre os dias 22 e 24 de maio a primeira etapa regional dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul 2026, reunindo atletas de sete municípios em disputas de basquetebol, futsal e voleibol nos naipes masculino e feminino. A competição contará com 214 atletas e um total de 267 participantes entre dirigentes, comissões técnicas e organização. A abertura oficial acontece na sexta-feira (22), às 18h30, no Ginásio Irmão Bras Sinigaglia, que também será um dos locais de disputa.

As partidas serão distribuídas entre o ginásio municipal e escolas da cidade, ampliando a estrutura do evento esportivo. Os Jogos Abertos são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte e da Setesc, com foco no fortalecimento do esporte sul-mato-grossense. Nesta edição, o número de municípios participantes aumentou em relação ao ano anterior, segundo a organização. A etapa regional serve como classificatória para a fase final, que será realizada em Campo Grande.

Locais das competições

Voleibol — 22 a 24 de maio

  • Ginásio Municipal — Avenida Eurico Soares Andrade, Centro
    Mapa do local
  • E.M João de Lima — Rua Vearni Castro, 753, Centro
    Mapa do local
  • E.E Fátima Gaiotto — Avenida Alcides Menezes Faria, 1446, Centro
    Mapa do local

Basquetebol — 23 e 24 de maio

  • Ginásio Municipal — Avenida Eurico Soares Andrade, Centro
    Mapa do local
  • E.M João de Lima — Rua Vearni Castro, 753, Centro
    Mapa do local

Futsal — 23 e 24 de maio

  • Ginásio Municipal — Avenida Eurico Soares Andrade, Centro
    Mapa do local

CATEGORIAS:
ESPORTE

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