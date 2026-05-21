Prefeitura entrega 10ª parquinho infantil em parceria com MPT

Foi entregue nesta quinta-feira (21), o 10º parquinho infantil do convênio firmado com entre Prefeitura de Campo Grande, Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Instituto Manoel Bonifácio. O novo espaço de lazer foi instalado na Aldeia Urbana Marçal de Souza e vai beneficiar crianças indígenas e famílias também do Bairro Dalva de Oliveira.

O convênio prevê a implantação de 25 novos parquinhos em bairros periféricos da Capital. A iniciativa busca ampliar o acesso de crianças de 0 a 12 anos a espaços seguros de convivência, lazer e desenvolvimento social. Além disso, os playgrounds estão sendo instalados próximos a outros equipamentos públicos para incentivar a ocupação dos espaços pela comunidade e contribuir com a preservação das estruturas.

A subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos da Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seppe), Catiana Sabadin, explicou que os locais foram definidos de forma estratégica. “Os playgrounds estão sendo instalados próximos a equipamentos públicos para criar ambientes de convivência para as crianças e ajudar na prevenção do trabalho infantil”, afirmou.

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Bairro Dalva e Oliveira, Ronaldinho, a entrega representa uma conquista importante para a comunidade. “Esse parquinho vai marcar a vida das nossas crianças e fazer diferença para toda a região”, declarou.

O cacique da Aldeia Urbana Marçal de Souza, Josias Ramires, destacou a importância do investimento para a comunidade indígena. “Nos sentimos orgulhosos de ver a administração municipal trabalhando pela nossa região e melhorando a qualidade de vida da população”, disse.

A parceria entre Prefeitura e MPT já garantiu a entrega de outros 10 parquinhos em diferentes regiões da cidade durante a primeira etapa do projeto. A ação também faz parte das estratégias de combate ao trabalho infantil e à vulnerabilidade social. O projeto reforça a mensagem: “Criança é para brincar e aprender, trabalhar só quando crescer”.

Os recursos utilizados são provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e condenações por dano moral coletivo aplicadas pelo Ministério Público do Trabalho. Conforme o convênio, o MPT é responsável pelo repasse e fiscalização dos recursos; o Instituto Manoel Bonifácio faz a aquisição dos equipamentos; e a Prefeitura executa os projetos, acompanha as obras e realiza a mobilização social.

O procurador do Trabalho Hiran Meneghelli afirmou que a meta é entregar um novo parque por mês até atender todos os bairros previstos no convênio. “Queremos garantir às crianças o direito de brincar e ampliar esse projeto para toda a cidade”, destacou.

Para o diretor-executivo do Instituto Manoel Bonifácio, Nilson Almir Marques, a iniciativa contribui diretamente para afastar crianças da vulnerabilidade social. “Esse projeto ajuda a combater o trabalho infantil, afasta crianças da marginalização e promove desenvolvimento social, educacional e individual para as comunidades”, afirmou.