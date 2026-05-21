Motorista ameaça “quebrar de pau” frentista no Serradinho

Cliente embriagado intimida trabalhador em posto de combustíveis

Em um posto de combustíveis na Vila Serradinho, em Campo Grande, um frentista foi ameaçado por um motorista após uma discussão envolvendo a ordem na fila de abastecimento. O caso ocorreu quando o cliente, supostamente embriagado, iniciou um desentendimento com o trabalhador. Durante a confusão, o homem passou a proferir ameaças e afirmou que iria “quebrar de pau” o frentista.

A situação gerou tensão entre funcionários e clientes que estavam no local. Com medo das agressões, o trabalhador relatou o caso às autoridades e deixou o posto. O episódio foi registrado para apuração policial. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.