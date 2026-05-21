Motorista ameaça “quebrar de pau” frentista no Serradinho

Caso ocorreu durante desentendimento por ordem na fila

Milton
Publicado por Milton
Imagem IA/Boca do Povo News/Ilustrativa

Cliente embriagado intimida trabalhador em posto de combustíveis

Em um posto de combustíveis na Vila Serradinho, em Campo Grande, um frentista foi ameaçado por um motorista após uma discussão envolvendo a ordem na fila de abastecimento. O caso ocorreu quando o cliente, supostamente embriagado, iniciou um desentendimento com o trabalhador. Durante a confusão, o homem passou a proferir ameaças e afirmou que iria “quebrar de pau” o frentista.

A situação gerou tensão entre funcionários e clientes que estavam no local. Com medo das agressões, o trabalhador relatou o caso às autoridades e deixou o posto. O episódio foi registrado para apuração policial. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Circo Balão Mágico se torna parceiro na Campanha do Agasalho

ANELISE PEREIRA - 0
O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) fechou parceria com o Circo Balão Mágico para reforçar a arrecadação da Campanha do Agasalho 2026 em...
Leia mais

Mutirão Agraer: iniciativa leva cidadania, desenvolvimento e serviços às famílias rurais de Itaquiraí

ANELISE PEREIRA - 0
Começa nesta quinta-feira (21) e vai até sexta (22) o 'Mutirão Agraer juntos Pelo Campo', realizado no Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí. A ação...
Leia mais

China retoma importação de aves americanas

Milton - 0
Retomada das compras de aves reduz impacto da gripe aviária A China anunciou compromisso de comprar ao menos US$ 17 bilhões por ano em produtos...
Leia mais

Cobra em cadeira assusta servidores no TCE

Milton - 0
Espécie não peçonhenta foi devolvida ao habitat natural pela PMA Na manhã desta segunda-feira (18), uma cobra foi encontrada embaixo de uma cadeira na recepção...
Leia mais