Prefeitura reúne secretarias para alinhamentos dos próximos meses 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (21) uma reunião de estratégica com 16 secretarias de Campo Grande para alinhar os planejamentos para os próximos meses do ano. Na ocasião, também foi assinado o contrato de gestão com os titulares e adjuntos das pastas. 

O encontro teve como foco principal o fortalecimento da integração entre as pastas, garantindo mais eficiência na execução de projetos, obras, programas e serviços voltados à população da Capital. “Nós temos projetos que vão mudar a cara de Campo Grande. Mas isso tudo é processo, e isso a gente vive, não há como pular etapas”, comenta a prefeita Adriane Lopes. 

A imagem mostra os secretários em reunião (Foto: Elias Campos)

 Durante a reunião, cada secretaria apresentou demandas prioritárias, propostas em andamento e estratégias para os próximos meses. Participaram da agenda representantes de secretarias como Agerec, Agetec, Sear, Sesau, IMPCG, Seppe e Funesp, além de outras pastas que compõem a gestão.  

O momento também marcou um momento de assinatura de alinhamentos administrativos e diálogo entre as equipes técnicas, reforçando a importância do planejamento conjunto para o desenvolvimento da cidade. 

Para a prefeita Adriane Lopes, o alinhamento entre as equipes é fundamental para manter a gestão organizada e preparada para os desafios do segundo semestre. “Daqui para frente é execução e trabalho, quero todos nas ruas, na escuta ativa”, destacou a prefeita. 

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