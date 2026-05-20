As Dez Mais

Quarta, 20 de maio de 2026.

Hoje é Dia do Pedagogo.

Faltam 37 dias para o início da 49ª Festa da Fogueira, em Jateí.

Manchetes do Correio do Estado:

-Alta dos custos corrói lucro do Agro em meio à supersafra em MS…

-Ana Carolina Ali Garcia desponta como favorita para desembargadora…

-Deputados aprovam criação de 150 cargos no Tribunal de Justiça…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A vida não vem com significado. Não há sinal nem manual. Não há destino pronto. Há escolhas e é através delas que você se constrói”. Jean Paul Sartre.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O dia amanheceu sob as dúvidas da morte da Fisioterapeuta Fabíola Marcotti. A polícia procura responder: Suicídio ou feminicídio?… O local do crime foi mexido. Os depoimentos das testemunhas não ‘batem’…

2ª)

Marcelo Bastos, 32, vulgo Pica-Pau, Chefe do ‘Novo Cangaço’, foragido, temido e procurado pela polícia do Rio Grande do Norte, sustentou 22 horas de fogo cruzado com a PM. Ele, a namorada e mais um bandido foram cercados por mais de 100 policiais. Virou peneira…

3ª)

Extremoz-RGN ficou em alerta. Era tiro pra lá, tiro pra cá, e o bandido transmitindo o enfrentamento pelas redes sociais. Depois de 22 horas: Pica-pau, a namorada e um comparsa morreram crivados de bala.

4ª)

Logo depois que o banqueiro ‘picareta’ Daniel Vorcaro saiu da prisão pela primeira vez, quem correu pra conversar com ele foi Flávio Bolsonaro. Na conta do desgaste político do filho de Bolsonaro que ‘queria ser presidente’ – aquele que chamou a senadora do Agro de ‘vovozinha’ – mais uma pra conta…

5ª)

A ‘picaretagem’ do Banco Máster durou 6 anos. O Banco Máxima devia 3 bilhões, mas com Vorcaro brincando de banqueiro o prejuízo subiu para 61 bilhões depois que o Máxima virou Máster e o Máster virou pó…

6ª)

Encontraram um ‘pirarucu’ -peixe da bacia amazônica- o maior de água-doce, que chega a pesar 200 quilos, jogado numa rua do Rita Vieira. Não se sabe como ele foi parar lá. Se veio nadando ou escapou de um criatório…

7ª)

Desaparecido há mais de um mês, o juiz federal, desembargador da JF, 2ª Região, Alcides Martins Ribeiro Filho foi encontrado morto na tarde de ontem no Rio de Janeiro. Não havia sinais de violência no corpo…

8ª)

O ex-vereador de Nova Alvorada do Sul Rogério Casarotto foi detido pela ‘Operação Rota Desviada’ do Gecoc, portanto uma arma de fogo sem registro. Além dele também foram detidos: Cidcley Brasil, ex-presidente da Câmara e o vereador Ronaldo Camargo…

9ª)

Maycon Nogueira, o vereador ‘briguento’ da Câmara Municipal está sendo desafiado a procurar briga com o vereador Carlão. É o único com quem ele -até agora- não se meteu em Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande…

10ª)

Perícia realizada pelo MPMS constatou que o condomínio de luxo da Corpal está sobre duas áreas de preservação ambiental. A Incorporadora será obrigada a reduzir o número de lotes…

Chicotadas do dia!

Um filho ‘doidão’ pediu à mãe dinheiro para comprar drogas e ela lhe deu 10 reais. Surtado ele agarrou o celular dela para trocá-lo na ‘boca de fumo’ por droga. Os dois se desentenderam e ele a agrediu covardemente. Esse vagabundo – que não trabalha para sustentar seu vício- vai se ver quando for parar na cadeia onde pai e mãe são figuras de máximo respeito. Merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

Aniversariantes:

Ezer Cáceres; Jonas de Paula; `Paulo Pedrossian de Abrantes; Fácio de Souza Lopes; Tiago Netto; Daniele Barili; Dr. Antônio Siufi Neto; Dr. Décio Braga; Camila Akemi Uechi; Anita Salinas e Lucas Potrich Dolzan.

Nossos bons e queridos amigos: Carnê Social – a página elegante da cidade.

João Batista: da Central de Vendas da Unimed; Dr. Alexandre Fronzino: empresário; Adayane Souza: Costureira e nossa ouvinte na Vila Marly; Mary Furlan: secretária da Sinsercon-MS; Alexander Barbosa: da Barbearia Navalha de Ouro.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.