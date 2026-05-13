Presente de aniversário: Itaquiraí celebra 46 anos com pacote de obras e investimentos de R$ 44,1 milhões

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O município de Itaquiraí celebra hoje (13) seus 46 anos de emancipação política e administrativa, em uma agenda que contou com a presença do governador Eduardo Riedel. Ele entregou à  população o novo Quartel do Corpo de Bombeiros da cidade, além de obras de infraestrutura e saneamento, e ainda assinou novos investimentos nas áreas de trânsito e habitação, totalizando investimentos na ordem de R$ 44,1 milhões.

Durante a celebração dos 46 anos de Itaquiraí, o governador destacou o momento de crescimento do município e do Estado, reforçando o sentimento de orgulho pelas conquistas alcançadas ao longo das últimas décadas.

“Saneamento é o básico, mas o Brasil ainda não tem. Aqui já chegamos a 76% de cobertura e seremos o primeiro estado a universalizar o saneamento até 2028. Isso representa saúde e qualidade de vida para a população”. 

Governador entrega obras de saneamento básico no município

O governador também destacou ações em habitação, mobilidade e rodovias, citando a viabilização de recursos internacionais para ampliar a infraestrutura estadual. “Conseguimos viabilizar um recurso de R$ 1,2 bilhão junto ao Banco Mundial para a reestruturação de 800 quilômetros de rodovias. Isso mostra a capacidade de articulação e planejamento do Estado”.

O Quartel dos Bombeiros possui uma área de 608 metros quadrados, com investimento de R$ 1,2 milhão. A iniciativa contou com parceria do Governo do Estado e a Prefeitura de Itaquiraí.

Cidade ganhou novo Quartel do Corpo de Bombeiros

Também foi assinada a autorização para execução de sinalização viária no município, por meio do Detran MS. O projeto prevê a implantação de 2.030 metros quadrados de sinalização horizontal, instalação de 58 placas de sinalização vertical, além de 10 placas indicativas.

A intervenção inclui ainda a adoção de sentido único nas ruas Carmem Barbosa Pupo e Avenida Campo Grande, com investimento total de R$ 467 mil.

Em discurso, o prefeito de Itaquiraí, Thalles Henrique Tomazelli, disse que o momento representa um avanço importante para o município, consolidando parcerias e ampliando a capacidade de atendimento à população.

“Celebramos este momento em um dia memorável, o aniversário de 46 anos de Itaquiraí, com a entrega desta unidade do Corpo de Bombeiros. Expressamos nossa gratidão ao governador, que demonstra constante atenção aos munícipes de Itaquiraí, aos nossos bairros, à área urbana e à área rural, impulsionando um desenvolvimento que almejamos em conjunto”.

Na área habitacional, foi formalizada a autorização para celebração de convênio para construção de 80 unidades habitacionais no Loteamento Jardim Nova Conquista. O investimento total é de R$ 5,7 milhões, sendo R$ 3,8 milhões provenientes do Estado e R$ 1,5 milhão do município.

As moradias terão 42,56 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de estrutura completa com instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, fundação em estaca e bloco, cobertura em madeira, piso e forro no banheiro e na cozinha, além de fossa, sumidouro e padrão de energia com hidrômetro.

A programação em Itaquiraí reforça o ciclo de investimentos e evidencia a estratégia de integração entre Estado e município para ampliar infraestrutura, melhorar serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento local.

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