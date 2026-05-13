Auxílio Atleta: prazo para solicitação passa a ser de 45 dias em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Foi sancionada nesta segunda-feira (11) a Lei nº 7.623/2026, de autoria do vereador Otávio Trad, que altera a Lei Municipal nº 6.754/21, responsável por instituir o incentivo financeiro Auxílio Atleta para competidores de Campo Grande. Antes, o pedido do benefício precisava ser feito com 60 dias de antecedência. Com a nova redação, o prazo para os interessados passa a ser de 45 dias antes do início da competição.

Para o parlamentar, a sanção é um avanço importante para os atletas da cidade. “A redução do prazo garante mais agilidade e permite que os esportistas tenham acesso ao benefício dentro da realidade das competições. Nosso compromisso é continuar fortalecendo o esporte no nosso município e dando suporte para que os atletas representem Campo Grande com mais oportunidades e dignidade”.

Auxílio Atleta

O Auxílio Atleta é um benefício financeiro destinado a apoiar os atletas e equipes, representantes do município em competições esportivas e paradesportivas oficiais no território nacional ou no exterior. O recurso é para custear as despesas com transporte, estadia, alimentação e/ou pagamento de taxa de inscrição relacionadas às referidas competições.

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