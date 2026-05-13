Trabalho social e religioso garante título de cidadania a pastor douradense

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou o Projeto de Resolução, de autoria do deputado estadual Zé Teixeira (PL), que concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao pastor Edson Augusto Rios. A honraria reconhece mais de três décadas de dedicação do líder religioso ao desenvolvimento social e espiritual do Estado, com destaque para sua atuação na região da Grande Dourados.

Natural de São Paulo, Edson Rios estabeleceu raízes em Mato Grosso do Sul em 1987, quando iniciou sua trajetória profissional como funcionário concursado do Banco do Brasil em Dourados. Paralelamente à carreira bancária, Rios seguiu sua vocação religiosa, graduando-se em Teologia e assumindo, em 1992, o ministério na Igreja Presbiteriana Independente (IPI). Sob sua liderança, a comunidade local saltou de 60 membros para mais de 3 mil fiéis, consolidando-se como um importante polo de apoio social.

O trabalho desenvolvido pelo pastor vai além do aconselhamento religioso, abrangendo ações de fortalecimento da cidadania e assistência às famílias. Na proposta aprovada em plenário nesta quarta-feira (13), o deputado Zé Teixeira enfatizou que a homenagem reflete a gratidão do Estado a quem escolheu o solo sul-mato-grossense para construir vida e servir ao próximo, tendo dedicado 35 anos para transformar a realidade local por meio da liderança inovadora e do serviço comunitário. Para o parlamentar, a trajetória de Rios na IPI de Dourados é um exemplo de integridade e compromisso com o bem-estar coletivo. O projeto aprovado em discussão única segue para a promulgação da Mesa Diretora da Casa de Leis.