Audiência do PME aprova relatório de metas educacionais do município

A 5ª audiência pública do Plano Municipal de Educação (PME) 2015-2026 aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (13), o relatório preliminar de monitoramento e avaliação das metas educacionais do município. Promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), o encontro reuniu representantes do poder público e da sociedade civil para analisar as ações e indicadores referentes aos anos de 2024 e 2025.

Na abertura, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, destacou a importância do acompanhamento das políticas públicas e do planejamento da rede de ensino. “Quando a gente fala do plano, precisamos olhar para aquilo que foi efetivamente cumprido, mas também para os pontos que ainda apresentam desafios. É a partir desse diagnóstico que conseguimos planejar os próximos passos”, afirmou.

Em seguida, a presidente da comissão do PME, Fernanda Duarte, apresentou os dados do relatório e explicou a dinâmica da audiência. Segundo ela, o documento funciona como uma prestação de contas das ações desenvolvidas nos últimos dois anos. “Esse momento é uma prestação de contas. Estamos apresentando os resultados e, ao final, a participação de todos é fundamental para a validação desse relatório”, destacou.

O balanço aponta que cerca de 80% das metas do plano foram cumpridas total ou parcialmente, considerando indicadores das redes pública e privada de ensino do município.

Durante as discussões, representantes da sociedade civil também contribuíram com reflexões sobre o documento. O reitor do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran Capital), professor doutor Vinicius Soares de Oliveira, ressaltou a importância de avançar na valorização dos profissionais da educação. “Além da formação, é importante seguir avançando nas condições de trabalho dos profissionais, garantindo que professores e técnicos tenham o suporte necessário para o desenvolvimento de suas atividades”, pontuou.

A audiência também apresentou propostas para aprimorar as metas do plano, com foco em indicadores que permitam acompanhar os resultados de forma mais objetiva. Sobre isso, o secretário municipal reforçou a importância do monitoramento. “Se não conseguimos medir, não conseguimos avaliar. Por isso, é fundamental que as metas estejam alinhadas a indicadores que permitam acompanhar de forma concreta os resultados”, destacou.

A diretora da EMEI Athenas Sá Carvalho, Joceli Ribas, destacou a importância da participação da comunidade escolar no processo. “Essa audiência pública é de extrema importância. A nossa participação e o acompanhamento de tudo que vem sendo feito pela educação do município fortalecem esse processo”, afirmou.

A construção do Plano Municipal de Educação ocorre de forma participativa, com envolvimento de universidades, sindicatos, conselhos e profissionais da educação, garantindo o caráter democrático do processo.