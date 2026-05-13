Senadora Soraya Thronicke destina recursos e garante funcionamento de aparelho de raio-X digital em Bandeirantes

O Hospital Municipal João Carneiro de Mendonça, em Bandeirantes, passou a contar com um novo aparelho de raio-X digital adquirido com recursos destinados pela senadora Soraya Thronicke. O equipamento reforça a estrutura da saúde pública no município, amplia a capacidade de atendimento e contribui para zerar a fila de espera por exames de imagem.

O equipamento foi adquirido em dezembro de 2020, por meio de emenda parlamentar da senadora, mas permaneceu armazenado até a conclusão da reforma do hospital e da adequação da sala destinada ao funcionamento.

No último fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou oficialmente os atendimentos com o novo raio-X digital, que oferece imagens de alta resolução, menor exposição do paciente à radiação, armazenamento em nuvem e eliminação de processos químicos poluentes. Segundo a assessoria da Prefeitura, 23 exames já foram realizados nos primeiros dias de funcionamento.

Para Soraya Thronicke, a maior satisfação de um parlamentar é ver os recursos públicos se transformarem em benefícios concretos para a população. “Quando destinei essa emenda, o objetivo era claro: garantir mais estrutura, dignidade no atendimento e agilidade nos diagnósticos. Saúde não pode esperar. Um exame de imagem pode fazer toda a diferença e salvar vidas. Meu mandato tem compromisso com os municípios de Mato Grosso do Sul, especialmente com a saúde pública, uma das áreas mais sensíveis e essenciais. Seguimos trabalhando para garantir mais investimentos e qualidade de vida para a nossa população. Bandeirantes pode sempre contar comigo”, afirmou.

A senadora também destacou a atuação do prefeito Celso Abrantes, ressaltando o trabalho realizado pela administração municipal para garantir que os recursos sejam aplicados onde há maior necessidade. Segundo ela, quando há parceria e boa gestão, os resultados aparecem e beneficiam diretamente a população.

O prefeito comemorou o início dos atendimentos com o novo aparelho. “Agora a população terá acesso ao exame sem precisar sair de Bandeirantes. Isso significa mais rapidez no atendimento, mais agilidade nos diagnósticos e mais dignidade para quem depende da saúde pública. Esse avanço só foi possível graças à atenção e ao compromisso da senadora Soraya Thronicke com o nosso município”, declarou.

Para a técnica em radiologia Creuzimar Garahi, o novo raio-X representa um grande avanço na rotina dos atendimentos e na qualidade dos exames realizados. “É uma evolução muito grande para nós que trabalhamos diariamente com os pacientes. O equipamento traz mais praticidade, rapidez e qualidade nas imagens, além de mais conforto para quem realiza o exame. Esse novo equipamento é muito mais moderno, permitindo um melhor diagnóstico”, explicou.

Com informações de Ricardo Maia, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bandeirantes.