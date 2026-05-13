Agehab amplia faixa de renda e aumenta subsídios para facilitar acesso à casa própria em MS

Realizar o sonho da casa própria vai ficar mais acessível para milhares de famílias de Mato Grosso do Sul. A Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul) ampliou o alcance dos programas habitacionais e assim fortaleceu o apoio oferecido às famílias que buscam financiar sua moradia com mais segurança, dignidade e qualidade de vida.

As mudanças atualizam os limites de renda dos programas estaduais e reajustam os valores dos subsídios concedidos pelo Governo do Estado, permitindo que mais pessoas possam participar das iniciativas habitacionais desenvolvidas em parceria com os municípios e o Governo Federal.

Com a nova regulamentação, famílias com renda entre R$ 1,5 mil e R$ 8,1 mil passam a se enquadrar em modalidades como Crédito Associativo e Lote Urbanizado. A atualização acompanha a realidade econômica atual e amplia as possibilidades de acesso à moradia para trabalhadores que antes acabavam fora dos critérios dos programas.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destaca que as alterações representam um avanço importante na política habitacional do Estado. “Nosso compromisso é fazer com que mais famílias tenham condições reais de conquistar sua casa própria. Muitas vezes, pequenos aumentos na renda acabavam impedindo o acesso aos programas habitacionais. Com essa atualização, conseguimos ampliar esse atendimento e alcançar pessoas que realmente precisam desse apoio”, afirmou.

Além da ampliação da faixa de renda, os subsídios estaduais também foram reajustados. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, o benefício poderá chegar a R$ 32 mil para famílias com renda de até R$ 3,2 mil. Já nos municípios menores e em cidades impactadas por grandes empreendimentos, os subsídios podem alcançar R$ 25 mil.

Outro ponto importante das novas regras é a exigência de acabamento interno nas unidades habitacionais contratadas a partir da atualização da portaria. As moradias deverão ser entregues com piso cerâmico, porcelanato ou laminado nas áreas internas, garantindo mais conforto e qualidade para os futuros moradores.

“A habitação vai além da entrega de paredes e telhado. Estamos falando de dignidade, acolhimento e qualidade de vida. Quando entregamos uma casa com melhor acabamento, também entregamos mais tranquilidade para as famílias iniciarem uma nova etapa de suas vidas”, ressaltou Maria do Carmo.

As alterações também reorganizam a distribuição das cotas habitacionais em Mato Grosso do Sul. Campo Grande lidera a previsão de atendimento, com 4,3 mil unidades previstas, seguida por Dourados, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e outros municípios contemplados pelos programas estaduais.

As novas regras entram em vigor a partir da publicação da portaria e serão válidas para novos contratos, solicitações de subsídio e futuras seleções habitacionais, sem aplicação retroativa.