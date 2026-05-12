Cafezinho soma inúmeras irregularidades em 2026

Denúncias do setor privado orientam ações de inspeção

O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou 44 casos de irregularidades na produção de café torrado e moído em 2026, número que já representa cerca de metade do total registrado em todo o ano de 2025. As ações de fiscalização incluem 943 coletas de produtos de origem vegetal, sendo 88 especificamente de café, mesmo diante de restrições orçamentárias.

Segundo a coordenação de operações fiscais, a maior parte das apurações é iniciada a partir de denúncias do setor privado, que passam por análise técnica antes da verificação em campo. O órgão destaca que 75,9% das denúncias resultam na confirmação de irregularidades, o que reforça a eficácia do sistema de fiscalização.





