Que noite! Goleiro da Inter falha feio, marca contra e decide jogo

Erros no segundo tempo definem triunfo pernambucano por 2 a 1
O Santa Cruz venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 na noite desta segunda-feira, no estádio Major Levy Sobrinho, pela sexta rodada da Série C do Brasileiro. A partida foi marcada por uma atuação infeliz do goleiro Saulo, que cometeu um frango após chute fraco de Ronald no segundo tempo. O lance gerou vaias da torcida contra o veterano de 40 anos, com passagem pelo Santos. Pouco depois, o goleiro voltou a ser protagonista negativamente ao marcar gol contra após desvio dentro da área.
Desorganizado após os erros, Saulo não conseguiu se recompor durante a partida. A Inter ainda descontou com Getúlio e pressionou na reta final, mas não alcançou o empate. Com o resultado, o Santa Cruz chega a sete pontos e se reabilita, enquanto a Inter estaciona nos oito pontos na tabela.