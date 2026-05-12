Cascalhos de Areia: servidores são presos por desvio no tapa-buraco

Investigação aponta fraude em contratos de manutenção de vias públicas

Milton
Publicado por Milton
FOTO: MPMS

Operação do Gecoc mira esquema milionário em obras de Campo Grande

A operação do Gecoc prendeu nesta terça-feira dois servidores da Sisep suspeitos de participação em um esquema de desvio de recursos públicos em contratos de tapa-buraco em Campo Grande. Entre os detidos está Edivaldo Aquino Pereira, coordenador do serviço, preso em sua residência no bairro Tiradentes, onde também foram encontrados materiais relacionados à investigação. O engenheiro Mehdi Talayeh, servidor comissionado desde 2020, teve prisão preventiva decretada em medida cautelar sigilosa.

As apurações indicam a atuação de uma organização criminosa voltada à manipulação de medições e pagamentos indevidos em obras de manutenção de vias. Segundo o Ministério Público, há indícios de que serviços pagos não correspondiam ao efetivamente executado, causando prejuízo ao erário. A operação também cumpriu mandados em órgãos públicos e apreendeu valores em dinheiro, enquanto a Prefeitura de Campo Grande ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Edivaldo foi preso nesta terça-feira
Mehdi Talayeh em registro de entrevista em 18 de junho de 2019. Foto: Marina Pacheco
Edivaldo foi preso durante operação de combate à corrupção. Foto: Juliano Almeida
Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa, proprietário da Construtora Rial. Foto: Bruna Marques


CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

PRF intercepta carregamento de maconha em MS

Milton - 0
Fuga em abordagem termina com prisão em Nova Andradina A PRF apreendeu 169 Kg de maconha nesta terça-feira (5), durante fiscalização na BR-376, em Nova...
Leia mais

Hashioka reforça apoio às tradições e destaca diversidade cultural de MS na 3ª Festa Inclusiva das Nações

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) participou, na noite desta quinta-feira, 7, da abertura oficial da 3ª Festa Inclusiva das Nações Unidas, realizada no...
Leia mais

Família de Eliza comemora prisão de Bruno após fuga da Justiça

Milton - 0
Representante da família afirma que ex-jogador "ria da Justiça" A prisão do ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte de Eliza Samudio, trouxe alívio à família...
Leia mais

Vereador Otávio Trad destaca a importância do Grupo Amor Vida na prevenção ao suicídio

ANELISE PEREIRA - 0
Durante a 23ª Sessão Ordinária desta terça-feira (5), o vereador Otávio Trad destacou a importância do trabalho do Grupo Amor Vida (GAV), organização sem...
Leia mais