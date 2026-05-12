Cascalhos de Areia: servidores são presos por desvio no tapa-buraco

Operação do Gecoc mira esquema milionário em obras de Campo Grande

A operação do Gecoc prendeu nesta terça-feira dois servidores da Sisep suspeitos de participação em um esquema de desvio de recursos públicos em contratos de tapa-buraco em Campo Grande. Entre os detidos está Edivaldo Aquino Pereira, coordenador do serviço, preso em sua residência no bairro Tiradentes, onde também foram encontrados materiais relacionados à investigação. O engenheiro Mehdi Talayeh, servidor comissionado desde 2020, teve prisão preventiva decretada em medida cautelar sigilosa.

As apurações indicam a atuação de uma organização criminosa voltada à manipulação de medições e pagamentos indevidos em obras de manutenção de vias. Segundo o Ministério Público, há indícios de que serviços pagos não correspondiam ao efetivamente executado, causando prejuízo ao erário. A operação também cumpriu mandados em órgãos públicos e apreendeu valores em dinheiro, enquanto a Prefeitura de Campo Grande ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.





Edivaldo foi preso nesta terça-feira

Mehdi Talayeh em registro de entrevista em 18 de junho de 2019. Foto: Marina Pacheco

Edivaldo foi preso durante operação de combate à corrupção. Foto: Juliano Almeida

Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa, proprietário da Construtora Rial. Foto: Bruna Marques



