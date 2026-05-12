ACP cobrará da Prefeitura aplicação do reajuste de 5,4% do Piso Nacional do Magistério na REME

O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) irá encaminhar, nesta semana, um ofício à Secretaria Municipal de Finanças de Campo Grande cobrando a aplicação do reajuste de 5,4% do Piso Nacional do Magistério para os profissionais da Rede Municipal de Ensino (REME). A iniciativa reforça a atuação permanente da ACP na defesa da valorização salarial da categoria e no cumprimento da legislação federal que estabelece o Piso Nacional do Magistério como um direito dos trabalhadores da educação pública.

Segundo a entidade sindical, o mês de maio representa a data-base para discussão do reajuste salarial dos profissionais da educação municipal. Para a ACP, garantir o cumprimento do piso é reconhecer o papel essencial desempenhado pelos educadores na construção da escola pública e na formação de milhares de estudantes em Campo Grande. O presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, destacou que o sindicato seguirá cobrando da administração municipal responsabilidade e compromisso com os profissionais da educação.

“Essa semana iremos encaminhar um ofício à Secretaria de Finanças lembrando que maio é a data-base para o reajuste do Piso Nacional do Magistério de Campo Grande no percentual de 5,4%. A valorização dos profissionais da educação passa diretamente pelo respeito ao piso salarial”, afirmou. A ACP ressalta que o Piso Nacional do Magistério não é apenas um índice econômico, mas uma conquista histórica da luta sindical e dos trabalhadores da educação pública em todo o Brasil. Instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, o piso estabelece o valor mínimo que deve ser pago aos profissionais do magistério da educação básica pública, sendo um instrumento fundamental de valorização da carreira docente.

Para o sindicato, defender o reajuste do piso significa defender melhores condições de trabalho, fortalecimento da carreira pública e qualidade na educação ofertada à população. A entidade destaca ainda que os profissionais da educação enfrentam diariamente sobrecarga de trabalho, aumento das demandas pedagógicas, desafios estruturais e a necessidade constante de adaptação diante das transformações educacionais e sociais. Mesmo diante desse cenário, professores e trabalhadores administrativos seguem sustentando a escola pública com compromisso, responsabilidade e dedicação.

“Não existe educação pública forte sem valorização profissional. Quem está dentro da sala de aula todos os dias precisa ser respeitado, reconhecido e valorizado. O piso é um direito da categoria e continuará sendo uma pauta permanente da ACP”, reforçou Gilvano. Nos últimos anos, a ACP tem mantido atuação constante em defesa do cumprimento integral do Piso Nacional do Magistério, da realização de concursos públicos, da valorização da carreira e da ampliação de políticas públicas voltadas aos profissionais da educação.

O sindicato afirma que continuará acompanhando as negociações com a Prefeitura de Campo Grande e mobilizando a categoria para garantir que o reajuste de 5,4% seja efetivamente aplicado aos profissionais da REME, assegurando respeito aos direitos históricos dos trabalhadores da educação pública.