Campo Grande goleia São Gabriel e abre vantagem na Copinha

Time da Capital domina e faz 3 a 0 no Jacques da Luz

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/FFMS

Volta em São Gabriel do Oeste define classificação

O EC Campo Grande venceu o São Gabriel por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal da seletiva sul-mato-grossense da Copinha, em partida disputada no estádio Jacques da Luz, na Capital. Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a equipe cresceu na etapa final e construiu a vitória com autoridade diante da torcida. Paulo Henrique abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo, dando início à pressão do time da casa.

Pouco depois, aos 18 minutos, João Pedro ampliou a vantagem e deixou o Campo Grande em situação confortável no confronto. Nos acréscimos, Paulo Henrique voltou a marcar e fechou o placar em 3 a 0. Com o resultado, o time da Capital pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta para avançar à final. A partida decisiva será no domingo, em São Gabriel do Oeste.


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