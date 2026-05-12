Corpo de caminhoneiro é localizado dentro de caminhão que caiu no Rio Vacaria

Corpo do motorista de 49 anos foi encontrado preso às ferragens do caminhão que caiu no Rio Vacaria, em Rio Brilhante, após acidente ocorrido na noite de segunda-feira (11). Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros localizaram o veículo submerso na tarde desta terça-feira (12), confirmando a presença da vítima na cabine. Segundo relatos da esposa, o caminhão apresentava problema na aceleração antes da tragédia na BR-163, quando seguia viagem em direção ao município.

O veículo teria colidido contra o guard-rail na pista norte e, em seguida, despencado no rio às margens da rodovia. A vítima, morador de Anhanduí, estava a poucos minutos de chegar ao destino quando ocorreu o acidente fatal. A concessionária Motiva Pantanal atua na operação de retirada do caminhão e mantém apoio logístico no trecho, que operou em sistema pare e siga durante a madrugada.

A expectativa das equipes é de que o corpo e o veículo sejam removidos ainda nesta terça-feira (12), com a conclusão dos trabalhos de resgate.





