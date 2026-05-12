Lia Nogueira garante ultrassons e reforça atendimento no CAM em Dourados

Dourados recebe aparelhos modernos e retoma exame morfológico na rede pública

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Articulação política viabiliza modernização do atendimento no Centro de Atendimento à Mulher

    A articulação da deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), com apoio dos deputados Neno Razuk (PL) e Gleice Jane (PT), garantiu a entrega de dois novos aparelhos de ultrassom ao Centro de Atendimento à Mulher (CAM), em Dourados, nesta terça-feira (12), fortalecendo a rede pública de saúde. Os equipamentos de alta resolução também possibilitam a retomada do exame morfológico, essencial para o acompanhamento gestacional no SUS.

    A unidade é referência regional no atendimento à saúde da mulher, abrangendo pacientes de mais de 30 municípios e cerca de 160 gestantes de alto risco em acompanhamento. Com a modernização, a expectativa é ampliar a realização de exames e garantir maior precisão nos diagnósticos. Profissionais da saúde destacam que a tecnologia permite melhor visualização das estruturas fetais e mais segurança clínica. Gestantes atendidas relatam impacto direto na qualidade do pré-natal e na detecção precoce de alterações. A iniciativa reforça o compromisso com a dignidade e o cuidado integral às mulheres atendidas na rede pública.

    CATEGORIAS:
    POLÍTICA

    Últimas Notícias

    Mais notícias

    Banda da PM pode virar patrimônio cultural em MS e ter acesso a investimentos com projeto de Coronel David

    ANELISE PEREIRA - 0
    O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou o projeto de decreto legislativo que reconhece oficialmente o Corpo Musical da PMMS (Polícia Militar de Mato...
    Leia mais

    Pai reconhece moto e vê filho morto em atropelamento na Capital

    Milton - 0
    Perícia investiga dinâmica da queda antes do atropelamento Um adolescente de 17 anos morreu após um grave acidente de trânsito na Avenida Gunter Hans, na...
    Leia mais

    Agritech aposta em tratores personalizados para competir no mercado global

    Milton - 0
    Personalização vira estratégia contra concorrência asiática A Agritech, fabricante brasileira de tratores e implementos voltados à agricultura familiar, tem apostado na personalização de máquinas como...
    Leia mais

    Surto de hantavírus em cruzeiro deixa mortos e infectados

    Milton - 0
    Operação internacional mobiliza OMS e autoridades europeias Duas pessoas retiradas do navio de cruzeiro MV Hondius testaram positivo para o hantavírus após o surto registrado...
    Leia mais