Lia Nogueira garante ultrassons e reforça atendimento no CAM em Dourados

Articulação política viabiliza modernização do atendimento no Centro de Atendimento à Mulher

A articulação da deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), com apoio dos deputados Neno Razuk (PL) e Gleice Jane (PT), garantiu a entrega de dois novos aparelhos de ultrassom ao Centro de Atendimento à Mulher (CAM), em Dourados, nesta terça-feira (12), fortalecendo a rede pública de saúde. Os equipamentos de alta resolução também possibilitam a retomada do exame morfológico, essencial para o acompanhamento gestacional no SUS.

A unidade é referência regional no atendimento à saúde da mulher, abrangendo pacientes de mais de 30 municípios e cerca de 160 gestantes de alto risco em acompanhamento. Com a modernização, a expectativa é ampliar a realização de exames e garantir maior precisão nos diagnósticos. Profissionais da saúde destacam que a tecnologia permite melhor visualização das estruturas fetais e mais segurança clínica. Gestantes atendidas relatam impacto direto na qualidade do pré-natal e na detecção precoce de alterações. A iniciativa reforça o compromisso com a dignidade e o cuidado integral às mulheres atendidas na rede pública.