Força Penal Nacional capacita policiais penais em MS

Treinamento reforça segurança em unidades de Campo Grande e Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Ação do MJSP qualifica servidores do sistema penitenciário

A Força Penal Nacional, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, iniciou um processo de capacitação de policiais penais em Mato Grosso do Sul, com atuação nas unidades de Campo Grande e Dourados. A iniciativa contempla servidores do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e da Penitenciária Estadual de Dourados, com foco na qualificação das atividades operacionais. O treinamento foi autorizado por portaria publicada no Diário Oficial da União e terá duração de 90 dias, em caráter excepcional.

A proposta não envolve intervenção nas unidades, mas sim formação técnica conduzida por equipe especializada. Os conteúdos incluem procedimentos operacionais e protocolos de segurança, visando padronização das práticas no sistema prisional. A Agepen acompanha e dá suporte logístico à execução das atividades no estado. O número de profissionais envolvidos será definido conforme planejamento conjunto entre os órgãos responsáveis.

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