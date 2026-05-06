Campanha contra violência infantil é reforçada em unidades do Cras

A campanha Maio Laranja ganha reforço em Campo Grande com uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A iniciativa amplia as ações de conscientização nas 21 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), levando informação, orientação e canais de denúncia diretamente à população atendida pelos serviços socioassistenciais.

A proposta é fortalecer a prevenção e o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, mobilizando tanto profissionais quanto a comunidade. “O foco da cooperação é alertar sobre esses crimes e capacitar tanto servidores quanto a comunidade para a identificação de sinais de violência, como mudanças repentinas de humor, isolamento social e queda no rendimento escolar”, explicou a superintendente de Proteção Social Básica da SAS, Gizeli Motta.

Ao longo do mês, os coordenadores dos Cras utilizam materiais informativos disponibilizados pelo MPMS para orientar equipes e alinhar estratégias de abordagem do tema durante os atendimentos cotidianos. As ações também são incorporadas a encontros já realizados nas unidades, como reuniões do programa Bolsa Família e atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Mobilização nos territórios

Nos bairros, o trabalho em rede amplia o alcance das orientações e fortalece a proteção social. No Cras Tiradentes, a assistente social Fábia Brunetto destaca a importância da parceria. “A proposta é trabalhar o conteúdo com os usuários de forma acessível e participativa, por meio de atividades coletivas, promovendo reflexão e fortalecimento da proteção familiar”, afirmou.

A mobilização inclui ainda ações externas e o olhar atento das equipes no dia a dia. No Cras Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, está prevista uma caminhada no dia 21 de maio para sensibilizar a comunidade local. Já a educadora social Janete Lemes de Souza Maia ressalta a importância do envolvimento coletivo. “É interessante quando sentamos para discutir esses temas para que possamos de alguma forma, colaborar para que esses danos sejam minimizados. A atuação da coordenação é fundamental para incentivar e estimular toda a equipe a ficar atenta para essa problemática social”, pontuou.

Em outras unidades, como o Cras Rosa Adri, a estratégia inclui a fixação de cartazes informativos e o reforço das orientações durante os atendimentos diários, garantindo que todos os usuários tenham acesso às informações sobre como denunciar casos suspeitos.

As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, aos Conselhos Tutelares ou diretamente nas Promotorias de Justiça.

Com ações integradas e presença ativa nos territórios, a campanha busca ampliar a conscientização e fortalecer a rede de proteção, envolvendo toda a comunidade na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.