Zé Teixeira articula melhorias para agricultura familiar em Douradina

Agricultura familiar de Douradina recebe atenção

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Zé Teixeira apresentou na Assembleia Legislativa três indicações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar em Douradina. As propostas foram encaminhadas à bancada federal de MS e solicitam recursos para melhorias estruturais e operacionais no setor. Entre os pedidos está a climatização e instalação de forro no Barracão da Agricultura Familiar Jesus Ademar Caetano, espaço que concentra feiras, capacitações e eventos dos produtores locais.

Também foi solicitada a aquisição de tendas, mesas, cadeiras e sistema de som para as feiras comunitárias, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos feirantes e mais conforto aos consumidores. Além disso, o parlamentar propôs recursos para manutenção de implementos agrícolas utilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Segundo Zé Teixeira, as ações buscam garantir mais eficiência, segurança e continuidade no apoio aos pequenos produtores rurais do município. As medidas visam ainda fortalecer a economia local e ampliar a geração de renda das famílias que dependem da agricultura.

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