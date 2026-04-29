Prefeita assina com a bancada federal mais R$ 100 milhões para asfalto

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, assina nesta quinta-feira (30), às 10 horas, contrato de repasse de R$ 100 milhões de emenda da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul para pavimentação e drenagem. Os recursos garantem mais 33,9 quilômetros de asfalto novo em 19 bairros.

Até 2028, a Prefeitura de Campo Grande vai investir mais de R$ 540 milhões em obras de pavimentação e drenagem, abrangendo mais de 40 bairros. Trata-se do maior investimento neste setor nos últimos 10 anos na capital sul-mato-grossense.

Os recursos viabilizados junto à bancada federal somam-se a outros R$ 143 milhões já formalizados com a Caixa Econômica Federal durante a Expogrande 2026, via programa Avançar Cidades, do Governo Federal.

Os financiamentos foram possíveis graças à adesão da PrefCG ao Plano de Equilíbrio Fiscal, que engloba uma série de medidas de aprimoramento e modernização da gestão das finanças municipais, o que abriu caminho para que Campo Grande estivesse apta a receber os investimentos.

A prefeita destaca que, até 2028, a Capital receberá quase 700 quilômetros de pavimentação, resultado de planejamento, transparência e responsabilidade. “Fizemos o dever de casa, cortamos despesas e agora o resultado começa a vir com investimentos para a cidade”, diz Adriane Lopes, ressaltando a importância dos ajustes decorrentes do PEF, que viabilizam a captação de novos recursos para a infraestrutura em Campo Grande.

Serviço

Data: 30 de abril de 2026

Horário: 10h

Local: Gabinete da Prefeita