2ª etapa do Circuito de corrida Cidade Morena tem R$ 24 mil em premiação e entra na reta final de inscrições 

Além da premiação em dinheiro, o circuito tem quase R$ 10 mil em inscrições para os vencedores por categorias.

A segunda etapa do Circuito de Corrida Cidade Morena será realizada dia 10 de maio, em Campo Grande. O local escolhido para o percurso incentiva o corredor a sair das tradicionais ruas e seguir para a região sul da cidade, mais precisamente, marcar o “pace” no bairro das Moreninhas. E o estímulo vai além da novidade no percurso, a etapa também traz R$ 24 mil reais em premiação em dinheiro, reforçando o nível competitivo e incentivando a participação de corredores profissionais e amadores. Além disso, os vencedores por categoria de faixa etária ganham a inscrição para a próxima etapa, totalizando R$ 9.600,00 em inscrições.

Composto por quatro etapas ao longo do ano, o Circuito de Corrida Cidade Morena chega ao seu segundo momento mantendo a proposta de unir esporte, saúde e lazer em uma experiência completa para o público. A expectativa é reunir participantes de diferentes perfis, desde aqueles que buscam performance até quem deseja aproveitar o evento ao lado da família. Para a elite, a prova também soma pontos para outras competições.

Com a previsão de quatro etapas ainda este ano, o circuito cria uma jornada contínua para os participantes que desejam acompanhar e evoluir ao longo do calendário.

“O Circuito de Corrida Cidade Morena veio para ficar com a ideia de fazer uma prova descentralizada. Todos já conhecem o Parque dos Poderes… Campo Grande é gigante. Temos muito a explorar nesta cidade. E a 93 Produções faz esse convite a quem quer se experimentar, a quem quer se desafiar e a quem quer competir pela premiação”, ressalta Patrick Gontier, CEO da 93 Produções e idealizador do circuito.

O circuito contempla as categorias adulto geral – masculino e feminino e adulto (masculino e feminino) por faixa etária – masculino e feminino – nas distâncias de meia maratona (21,098km), 10km e 5km e revezamento de meia maratona (21,098km) para equipes com 2 ou 4 atletas e revezamento 10km para equipes com 2 atletas, além da caminhada de 5km.

Além das provas, o evento se consolida como um espaço de convivência e bem-estar, incentivando a prática esportiva e promovendo um ambiente acolhedor para todas as idades. A arena vai contar com food trucks, espaço kids e ações de parceiros voltadas ao público e aos atletas.

A premiação total de quase R$ 35 mil se destaca como um dos grandes diferenciais desta etapa, elevando o nível da competição e atraindo atletas de diversas regiões. Ao final das quatro etapas, os atletas mais bem pontuados nas categorias geral – masculino e feminino – irão com tudo pago para a Corrida de São Silvestre, em São Paulo.

Mais do que uma corrida, o Circuito de Corrida Cidade Morena se firma como uma experiência esportiva completa, reunindo energia, superação e celebração em cada etapa.

As inscrições vão até dia 07/05 e são feitas pelo site https://www.kmaisclube.com.br/eventos/2-etapa-do-circuito-de-corrida-cidade-morena/hwVz6FRhW6DMAYXxU3SO

Acompanhe as novidades do Circuito de Corrida Cidade Morena pelo perfil no Instagram: @circuito.cidade.morena