Agro Inclusivo MS: proposta garante autonomia para pessoas com deficiência

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) apresentou, nesta quarta-feira (29), um projeto de lei que estabelece o Programa Estadual Agro Inclusivo MS. A iniciativa destaca a inclusão produtiva, social e econômica de pessoas com deficiência e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) dentro do setor que move a economia de Mato Grosso do Sul. O objetivo central é transformar o potencial do agronegócio em uma ferramenta de autonomia e dignidade para quem vive no meio rural e enfrenta barreiras históricas de acesso ao mercado de trabalho.

A proposta integra grupos vulneráveis à dinâmica econômica do Estado. Zé Teixeira enfatiza que a inclusão produtiva não deve ser vista apenas como uma política de assistência, mas como uma estratégia de desenvolvimento sustentável. O programa prevê a oferta de cursos de capacitação técnica adaptados, o apoio à inserção em atividades agrícolas e pecuárias, além do fomento à criação de cooperativas e associações inclusivas que fortaleçam as economias locais e regionais.

Para garantir a viabilidade e a execução das ações, o texto prevê parcerias estratégicas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), cooperativas, instituições de ensino e entidades do terceiro setor. Esse modelo de governança colaborativa permite que a tecnologia assistiva e a inovação social cheguem ao campo sem gerar custos excessivos aos cofres públicos, respeitando as normas de responsabilidade fiscal e aproveitando a infraestrutura técnica já existente no setor produtivo sul-mato-grossense.

O projeto também estabelece diretrizes que respeitam as especificidades individuais dos beneficiários e buscam a articulação entre as políticas de agricultura, saúde e educação. Ao integrar pessoas com deficiência e TEA ao setor mais dinâmico da economia estadual, a medida busca reduzir desigualdades e posicionar Mato Grosso do Sul como referência em políticas públicas que valorizam o trabalho digno e a participação social em igualdade de condições.