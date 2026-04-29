Gestão em Jaraguari atinge alta aprovação popular e consolida apoio

Avanço em áreas essenciais reforça percepção positiva da gestão

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Proximidade com a população e comunicação digital impulsionam aprovação

A administração do prefeito Cláudião em Jaraguari registra índices elevados de aprovação popular, conforme pesquisa da Ômega Pesquisas realizada em abril de 2026. O levantamento aponta que 57,60% dos moradores avaliam positivamente a gestão, enquanto 71,20% consideram o governo “Ótimo” ou “Bom”, refletindo uma percepção geral favorável na cidade.

Os serviços públicos aparecem como principal destaque, com o SAAE alcançando 86,40% de aprovação, seguido pela limpeza urbana com 82,80% e pela educação com 82,40%. Na área da saúde, 70% dos entrevistados avaliam o atendimento como positivo, indicando estabilidade na oferta de serviços essenciais.

Outro fator apontado é a política de proximidade adotada pela gestão, com 59,20% da população afirmando ter fácil acesso ao prefeito. A comunicação digital também se destaca, com metade dos moradores acompanhando as redes sociais da administração e 42% utilizando grupos de WhatsApp como principal canal de informação.

Com rejeição de apenas 6,40%, o cenário indica uma administração bem avaliada pela população, sustentada pela combinação entre eficiência nos serviços públicos e presença constante do gestor junto à comunidade.

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