Canetas emagrecedoras chegam mais caras a Campo Grande

Nova concorrência do Ozempic ainda não reduz valores nas farmácias

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jornal Midiamax

Mesmo com genéricos, importados e clandestinos seguem mais baratos

    Canetas emagrecedoras genéricas já estão disponíveis em farmácias de Campo Grande um mês após a queda da patente da semaglutida no Brasil, permitindo a entrada de novos produtos no mercado. As versões Extensior e Poviztra, fabricadas pela Eurofarma, começaram a ser comercializadas na capital sul-mato-grossense e ampliam as opções de tratamento para obesidade e diabetes.

    Apesar da chegada dos genéricos, os preços ainda chamam atenção, variando entre R$ 700 e R$ 900, valores que continuam acima de alternativas encontradas no Paraguai, como o Lipoland, vendido por cerca de R$ 495, embora não tenha registro na Anvisa. Medicamentos como Ozempic e Wegovy seguem com preços ainda mais altos, podendo chegar a R$ 1.699 conforme a dosagem.

    A procura por esses medicamentos tem crescido, inclusive com relatos de uso sem prescrição médica em Campo Grande, prática considerada arriscada por especialistas. Mesmo com maior concorrência no mercado, o cenário ainda mostra forte variação de preços e presença de produtos irregulares, evidenciando um setor em expansão, mas com desafios regulatórios e de acesso.

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