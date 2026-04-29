Canetas emagrecedoras chegam mais caras a Campo Grande

Mesmo com genéricos, importados e clandestinos seguem mais baratos

Canetas emagrecedoras genéricas já estão disponíveis em farmácias de Campo Grande um mês após a queda da patente da semaglutida no Brasil, permitindo a entrada de novos produtos no mercado. As versões Extensior e Poviztra, fabricadas pela Eurofarma, começaram a ser comercializadas na capital sul-mato-grossense e ampliam as opções de tratamento para obesidade e diabetes.

Apesar da chegada dos genéricos, os preços ainda chamam atenção, variando entre R$ 700 e R$ 900, valores que continuam acima de alternativas encontradas no Paraguai, como o Lipoland, vendido por cerca de R$ 495, embora não tenha registro na Anvisa. Medicamentos como Ozempic e Wegovy seguem com preços ainda mais altos, podendo chegar a R$ 1.699 conforme a dosagem.

A procura por esses medicamentos tem crescido, inclusive com relatos de uso sem prescrição médica em Campo Grande, prática considerada arriscada por especialistas. Mesmo com maior concorrência no mercado, o cenário ainda mostra forte variação de preços e presença de produtos irregulares, evidenciando um setor em expansão, mas com desafios regulatórios e de acesso.