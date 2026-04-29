Servidores estaduais recebem salário nesta sexta-feira

Pagamento de abril segue cronograma do governo

O pagamento dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul será realizado nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. A liberação do salário referente ao mês de abril de 2026 segue o cronograma oficial do governo estadual, que garante o depósito até o quinto dia útil de cada mês. Ao todo, mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos, serão contemplados com o pagamento. A confirmação foi feita pela Diretoria Executiva do Sindifiscal/MS nesta quarta-feira (29), reforçando o cumprimento do calendário estabelecido.

Segundo a entidade, a medida assegura previsibilidade e organização financeira aos trabalhadores do serviço público. O depósito ocorre dentro do prazo legal e não há previsão de atrasos ou alterações no cronograma. O pagamento também deve movimentar a economia local, com impacto direto no comércio e serviços do estado. Servidores poderão sacar os valores a partir da liberação bancária no dia do pagamento. O governo mantém a regularidade dos repasses como parte da política de gestão fiscal. O benefício alcança servidores de diversas áreas da administração estadual.