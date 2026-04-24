Campo Grande recebe etapa Centro-Oeste de Corrida de Rua com Permit Ouro da CBAt

Prova reúne atletas federados e projeta Mato Grosso do Sul no cenário nacional

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Classificação garante vaga na fase final do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro

    A Etapa Centro-Oeste de Corrida de Rua foi oficialmente lançada no Centro de Eventos BioParque Pantanal, em Campo Grande, e passa a integrar o calendário da Maratona Internacional da capital, marcada para os dias 4 e 5 de julho. A competição conta com Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o que garante alto nível técnico e reconhecimento nacional.

    O evento terá percursos de milha, 5 km e 21 km, voltados especialmente para atletas federados por meio de clubes. Segundo o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), Ageu de Oliveira, a realização da prova no Estado representa um avanço importante para o esporte local e evita que atletas precisem sair para competir em eventos de alto nível.

    Ele destacou ainda que a pontuação obtida contribui para programas como o Bolsa Atleta e para o aprimoramento técnico dos competidores. Os melhores colocados no Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua garantirão vaga na fase final no Rio de Janeiro com despesas custeadas pela CBAt e Loterias Caixa. As inscrições devem ser feitas pelo site da confederação por meio dos clubes federados.

    Atletas também podem se filiar entrando em contato com entidades ligadas à FAMS ou diretamente na sede em Campo Grande. A organização reforça que informações adicionais sobre a Maratona de Campo Grande estão disponíveis nas redes sociais oficiais do evento, que também apresentou o roteiro da prova durante o lançamento.

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