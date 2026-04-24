Incêndio no Pantanal do Nabileque mobiliza bombeiros

Vegetação seca e ventos dificultam controle do fogo na região pantaneira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Álvaro Rezende

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atua desde quinta-feira no combate a um incêndio florestal na região da Curva do Leque, no Pantanal do Nabileque, em Corumbá. A operação envolve equipes coordenadas pelo 3º Grupamento de Bombeiros Militar, com apoio de trabalhadores rurais e voluntários, diante de múltiplos focos de fogo em vegetação seca que exigem monitoramento constante.

Para conter as chamas, foram organizadas frentes de trabalho com uso de tratores, tanques-pipa e equipamentos manuais como bombas costais, enxadas e motosserras, utilizados na abertura de aceiros e no combate direto aos focos ativos. Segundo os bombeiros, o comportamento do fogo na região pantaneira é irregular e pode se propagar de forma silenciosa sob a vegetação, dificultando o controle.

As equipes atuam para impedir que o incêndio alcance áreas de mata fechada, conhecidas como capões, onde o combate se torna mais complexo. O trabalho também se concentra na eliminação de focos remanescentes para evitar a reignição, comum devido ao calor e aos ventos. As ações seguem intensificadas e a área permanece sob vigilância constante até a completa extinção das chamas.

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