Zeca do PT solicita retorno urgente dos serviços de vistoria de veículos em Antônio João

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) dessa quinta-feira (23), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação solicitando a retomada urgente dos serviços de vistoria de veículos no município de Antônio João-MS.

A solicitação tem base em diversas reclamações enviadas ao gabinete do deputado e ex-governador Zeca por moradores de Antônio João, que relatam transtornos e prejuízos econômicos ao serem obrigados a se deslocar à cidade vizinha de Ponta Porã para a realização do serviço de vistoria obrigatória para a regularização de veículos, licenciamentos, entre outros procedimentos.

Em plenário, o deputado Zeca do PT destacou que o retorno dos serviços exigidos pelos órgãos de trânsito em Antônio João é muito importante, visto que fortalece a autonomia administrativa do município e fomenta o desenvolvimento local.

“A retomada dos serviços de vistoria de veículos em Antônio João contribuirá significativamente para a melhoria do atendimento à população, promovendo mais comodidade, eficiência e segurança jurídica nos processos relacionados à regularização veicular”, justificou Zeca. Para tanto, Zeca do PT encaminhou a solicitação ao Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Junior.

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