Zeca do PT solicita retorno urgente dos serviços de vistoria de veículos em Antônio João

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) dessa quinta-feira (23), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação solicitando a retomada urgente dos serviços de vistoria de veículos no município de Antônio João-MS.

A solicitação tem base em diversas reclamações enviadas ao gabinete do deputado e ex-governador Zeca por moradores de Antônio João, que relatam transtornos e prejuízos econômicos ao serem obrigados a se deslocar à cidade vizinha de Ponta Porã para a realização do serviço de vistoria obrigatória para a regularização de veículos, licenciamentos, entre outros procedimentos.

Em plenário, o deputado Zeca do PT destacou que o retorno dos serviços exigidos pelos órgãos de trânsito em Antônio João é muito importante, visto que fortalece a autonomia administrativa do município e fomenta o desenvolvimento local.

“A retomada dos serviços de vistoria de veículos em Antônio João contribuirá significativamente para a melhoria do atendimento à população, promovendo mais comodidade, eficiência e segurança jurídica nos processos relacionados à regularização veicular”, justificou Zeca. Para tanto, Zeca do PT encaminhou a solicitação ao Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Junior.