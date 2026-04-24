Mara Caseiro cobra recuperação urgente das rodovias MS-424 e MS-422 em Figueirão

A deputada estadual Mara Caseiro solicitou, em caráter de urgência, a realização de serviços de manutenção e recuperação das rodovias MS-424 e MS-422, no município de Figueirão. O pedido foi encaminhado ao governador EduardoRiedel, com cópias ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme de Carvalho, e ao diretor-presidente da AGESUL, Rudi Fiorese.

A iniciativa atende a uma demanda apresentada pelo vereador Vagney Moreira Fernandes, da Câmara Municipal, que relatou as dificuldades enfrentadas pela população devido às condições precárias das vias.

De acordo com a parlamentar, a situação das rodovias é preocupante. “A MS-424, especialmente no trecho que dá acesso à região da Fazenda Cabo de Aço, apresenta desgaste acentuado, buracos e diversos pontos críticos que comprometem a circulação segura de moradores, trabalhadores e produtores rurais. Já a MS-422, que atende a região do Rio Verde, também enfrenta problemas estruturais agravados pelas chuvas e pelo tráfego constante, inclusive de veículos de carga”, disse ela.

Mara Caseiro destacou que as duas rodovias possuem papel estratégico para o desenvolvimento econômico de Figueirão, sendo fundamentais para o escoamento da produção agropecuária, além de garantirem o acesso a serviços essenciais e a integração entre comunidades rurais e a área urbana. “A situação atual compromete não apenas a mobilidade, mas também a segurança dos usuários, aumentando o risco de acidentes e prejuízos. Por isso, é fundamental que o Governo do Estado adote medidas urgentes para a recuperação dessas vias”, reforçou a deputada.

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