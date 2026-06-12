Lula lança crédito para entregadores e promete valorização da categoria

Iniciativa deve alcançar mais de um milhão de trabalhadores

O presidente Lula lançou nesta sexta-feira (12) o programa Move Brasil – Entregadores e Motoapp, uma nova linha de crédito voltada a profissionais que utilizam motocicletas e bicicletas como instrumento de trabalho. A iniciativa busca facilitar o financiamento de veículos para trabalhadores de aplicativos e categorias similares em todo o país. Durante o evento no Palácio do Planalto, Lula afirmou que esses profissionais precisam ser mais valorizados e reconhecidos pela sociedade.

O presidente destacou que muitos saem de casa de madrugada e enfrentam riscos diários para garantir o sustento das famílias. Ele ressaltou que o crédito representa mais do que a compra de um veículo, mas também dignidade e reconhecimento profissional. Lula defendeu políticas públicas voltadas à categoria e afirmou que eles agora devem “andar de cabeça erguida”. O programa contará com garantia do Fundo Garantidor de Operações e condições facilitadas de pagamento.

A linha de crédito prevê ainda juros diferenciados entre homens e mulheres, com taxas menores para elas. Segundo o governo, a iniciativa deve beneficiar mais de um milhão de trabalhadores em todo o país. A medida também prevê renovação da frota e incentivo à mobilidade sustentável com veículos elétricos.