Copa do Mundo inspira projeto de integração em escola de Rochedinho

A Escola Municipal Barão do Rio Branco, localizada na região rural de Rochedinho, realizou nesta quinta-feira (11) uma programação especial inspirada na Copa do Mundo, reunindo alunos, professores e a comunidade escolar em atividades de integração, esporte e participação coletiva.

A ação mobilizou estudantes e educadores na construção de um ambiente temático, com bandeiras, elementos ligados ao futebol e produções confeccionadas pelos próprios alunos. A programação incluiu uma cerimônia simbólica de abertura, além de atividades esportivas que promoveram a interação entre estudantes e professores.

Os alunos também foram convidados a participar caracterizados, com camisetas, adereços e referências às seleções, contribuindo para o clima de celebração e envolvimento com a proposta.

Para o diretor da unidade, Francisley Galdino da Silva, o destaque da iniciativa foi o engajamento dos estudantes em todas as etapas do projeto.

“A gente organizou toda a escola com esse tema da Copa, com participação dos alunos na decoração e uma abertura simbólica. Eles puderam vir caracterizados e depois participaram de um momento de integração com os professores”, explicou.

Durante a programação, também foi realizada a entrega de bicicletas aos estudantes participantes do projeto Controlador Jovem, aproveitando o momento de mobilização da escola.

Em uma realidade como a de Rochedinho, onde a escola desempenha papel central na comunidade, iniciativas como essa fortalecem os vínculos entre estudantes, equipe escolar e famílias, transformando o ambiente escolar em um espaço de convivência, participação e aprendizado.