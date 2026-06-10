Projeto de Caravina propõe utilidade pública à Academia de Letras de Costa Rica

Iniciativa fortalece ações de incentivo à literatura e educação no MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Luciana Nassar/ALEMS

Proposta amplia possibilidades de convênios e parcerias institucionais

O deputado estadual Caravina apresentou o Projeto de Lei nº 79/2026 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), que declara de utilidade pública a Academia de Letras do Brasil – Seccional Costa Rica. A proposta foi protocolada no dia 9 de junho de 2026, no Plenário Júlio Maia, e reconhece a entidade como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Caso seja aprovada, a medida permitirá que a instituição amplie o acesso a convênios e parcerias com o poder público estadual.

A entidade beneficiada é a Academia de Letras do Brasil – Seccional Costa Rica, sediada no município de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul, e fundada em 2022. A instituição desenvolve ações voltadas à promoção da literatura, das artes e da cultura regional, com foco no incentivo à leitura e à produção cultural. Entre as atividades já realizadas estão o projeto “Cardápio Literário”, ações em escolas municipais, encenações teatrais e eventos como noites de autógrafos com participação de estudantes.

Segundo a justificativa do projeto, a academia também contribui para a preservação da memória histórica e da identidade cultural local, desempenhando papel relevante na formação cultural da comunidade. O texto destaca ainda que a entidade atende aos requisitos legais de funcionamento e atuação social contínua. A proposta segue em tramitação na ALEMS e agora aguarda análise das comissões competentes.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Praga pecuária registra segundo caso no Texas

Milton - 0
EUA Intensificam Combate à Mosca-Varejeira O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) confirmou um segundo caso da mosca-varejeira-do-novo-mundo no Texas, desta vez em um...
Leia mais

MS Ativo: Governo de MS vai promover obras de infraestrutura urbana em cinco cidades do Estado

ANELISE PEREIRA - 0
Com foco em uma gestão municipalista, que traz resultados e transforma a vida das pessoas, o Governo de Mato Grosso do Sul vai promover...
Leia mais

Brasil tem 2ª camisa mais bonita da Copa de 2026 em ranking dos EUA

Milton - 0
Nike é citada em críticas e elogios ao novo ciclo de uniformes O site americano The Athletic divulgou um ranking com as camisas mais bonitas...
Leia mais

MEC lança plataforma gratuita de idiomas

Milton - 0
Ferramenta reúne aulas interativas e certificação O Ministério da Educação lançou o MEC Idiomas, plataforma digital gratuita para o ensino de inglês e espanhol no...
Leia mais