Noite de gala do hipismo reúne atletas em Indaiatuba

Noite de gala do hipismo reúne atletas em Indaiatuba no dia 2 de maio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Stephan Barcha é destaque no Prêmio Hipismo Brasil na categoria Senior Top

A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) reforçou a necessidade de confirmação de presença para a cerimônia do Prêmio Hipismo Brasil 2025. O evento, considerado a noite de gala da modalidade, será realizado no dia 2 de maio, sábado, na Casa CBH, em Indaiatuba (SP), reunindo atletas, convidados e representantes do esporte equestre nacional. Segundo a entidade, os convites já foram enviados por e-mail com um link específico para confirmação, medida necessária para a organização da solenidade.

No comunicado oficial, a CBH orienta que atletas e convidados que não receberam o convite entrem em contato pelo telefone informado pela confederação. A premiação reconhece os principais destaques da temporada 2025 em diversas categorias do hipismo brasileiro. No Salto, o cavaleiro Stephan Barcha, do Time do Haras Império Egípcio, foi o vencedor na categoria Senior Top, consolidando sua atuação entre os principais nomes da modalidade no país.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Capacitação emocional pode transformar serviço público, defende Mara Caseiro

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro apresentou indicação ao governador Eduardo Corrêa Riedel solicitando A realização de estudos técnicos para viabilizar a oferta de cursos, palestras, treinamentos...
Leia mais

“Meninos do Terrão” conquistam o Brasil e vão ao Mundial na Sérvia

Milton - 0
Projeto social leva equipe sul-mato-grossense ao Mundial Sub-18 "Meninos do Terrão" agora ruma à disputa do Mundial na Sérvia após conquistar o título dos Jogos...
Leia mais

PF, Funai, Ibama e Exército combatem crimes ambientais na Amazônia

Milton - 0
Operação integrada combate crimes ambientais na Amazônia A Polícia Federal deflagrou a Operação Três Eixos em ação conjunta com Funai, Ibama e Exército Brasileiro em...
Leia mais

PF prende pescadores por pesca ilegal de camarão rosa

Milton - 0
Parte da carga ainda estava viva e foi devolvida ao mar A Polícia Federal prendeu quatro pescadores em flagrante durante operação na Baía de Sepetiba,...
Leia mais