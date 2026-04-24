Noite de gala do hipismo reúne atletas em Indaiatuba

Stephan Barcha é destaque no Prêmio Hipismo Brasil na categoria Senior Top

A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) reforçou a necessidade de confirmação de presença para a cerimônia do Prêmio Hipismo Brasil 2025. O evento, considerado a noite de gala da modalidade, será realizado no dia 2 de maio, sábado, na Casa CBH, em Indaiatuba (SP), reunindo atletas, convidados e representantes do esporte equestre nacional. Segundo a entidade, os convites já foram enviados por e-mail com um link específico para confirmação, medida necessária para a organização da solenidade.

No comunicado oficial, a CBH orienta que atletas e convidados que não receberam o convite entrem em contato pelo telefone informado pela confederação. A premiação reconhece os principais destaques da temporada 2025 em diversas categorias do hipismo brasileiro. No Salto, o cavaleiro Stephan Barcha, do Time do Haras Império Egípcio, foi o vencedor na categoria Senior Top, consolidando sua atuação entre os principais nomes da modalidade no país.