MARACAJU: Prefeitura promove palestra sobre Reforma Tributária e fortalece orientação aos empreendedores.

Evento destacou impactos das mudanças no sistema tributário, abordou a destinação do Imposto de Renda e reforçou o compromisso com o desenvolvimento econômico local.

A Prefeitura de Maracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com a Sala do Empreendedor, realizou uma importante palestra voltada à orientação e atualização de empresários, empreendedores e da comunidade em geral sobre temas essenciais para o cenário econômico atual.

Com o tema “Reforma Tributária: como isso vai impactar as empresas?”, o encontro reuniu autoridades, lideranças e representantes do setor produtivo, promovendo um espaço de aprendizado, troca de experiências e esclarecimento de dúvidas sobre uma das maiores transformações do sistema tributário brasileiro.

Durante a programação, os participantes tiveram acesso a informações relevantes sobre as mudanças propostas pela Reforma Tributária e seus reflexos diretos no dia a dia das empresas, incluindo a necessidade de adaptação de processos internos, revisão de estratégias, impactos na formação de preços e na gestão financeira.

Além disso, também foi abordado o tema da destinação do Imposto de Renda, destacando a importância de utilizar esse mecanismo de forma consciente e estratégica. A iniciativa reforça a possibilidade de manter recursos no próprio município, contribuindo diretamente com projetos sociais voltados à criança, ao adolescente e ao idoso.

O evento contou com a palestra do Delegado Titular da Receita Federal em Mato Grosso do Sul, Dr. Zumilson Custódio da Silva, que compartilhou conhecimento técnico e orientações práticas, aproximando ainda mais o poder público da realidade dos empreendedores locais.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Maracaju em promover ações que incentivem o empreendedorismo, fortaleçam o ambiente de negócios e contribuam para o desenvolvimento sustentável do município.