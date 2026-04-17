Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro

Mão Santa do Brasil, maior cestinha da história das Olimpíadas, morre após longa batalha

Foto: Infografia

Sem passagem pela NBA, brilhou na Europa e virou referência global

O basquete brasileiro e mundial perdeu nesta sexta-feira (17) Oscar Schmidt, o Mão Santa, que morreu aos 68 anos após longa luta contra um tumor cerebral diagnosticado em 2011. Considerado o maior pontuador da história das Olimpíadas, ele acumulou recordes pela seleção brasileira e clubes internacionais, consolidando-se como uma das maiores referências do esporte. Mesmo sem conquistar medalha olímpica ou atuar na NBA, construiu uma carreira marcada por números históricos e reconhecimento mundial.

Natural de Natal, iniciou a trajetória no basquete ainda adolescente e rapidamente se destacou no cenário nacional e internacional. Atuou por equipes na Itália e Espanha, além de clubes brasileiros como Corinthians e Flamengo, onde se tornou o maior cestinha da história na época. Pela seleção, somou 7.693 pontos em 326 jogos e participou de cinco edições dos Jogos Olímpicos. Sua trajetória é lembrada pela técnica, liderança e pelo impacto global que ultrapassou fronteiras do basquete.

Foto: Arquivo/CBB
CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

