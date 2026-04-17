Mara Caseiro propõe redutor de velocidade na BR-163 em São Gabriel d´Oeste

A deputada estadual Mara Caseiro apresentou indicação ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, inspetor João Paulo Pinheiro Bueno, solicitando a realização de um estudo técnico para viabilizar a instalação de redutor de velocidade na BR-163, na altura do quilômetro 607, em São Gabriel do Oeste.

A proposta tem como objetivo aumentar a segurança viária em um trecho considerado crítico da rodovia. Apesar de a BR-163 estar sob concessão da empresa Motiva Pantanal, a implantação de qualquer dispositivo de controle de velocidade depende, inicialmente, de análise técnica da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que avaliará fatores como volume de tráfego e condições de segurança no local.

Após a conclusão do estudo, caberá à concessionária adotar as medidas necessárias junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a efetiva instalação do equipamento.

A indicação atende a um pedido do vereador Geraldo Rolim, da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, e foi formalizada no Plenário das Deliberações no dia 15 de abril de 2026.

Trecho com alto risco de acidentes

De acordo com a justificativa apresentada pela parlamentar, o ponto indicado está localizado em uma área estratégica, que dá acesso ao Polo Industrial Sul — importante centro econômico do município que concentra diversas indústrias de grande porte.

A intensa atividade no local gera um fluxo elevado de trabalhadores, veículos de carga e transporte de insumos. Dados da prefeitura apontam que cerca de 6 mil pedestres circulam diariamente pela região, além de aproximadamente 2 mil veículos que realizam manobras de entrada e saída da rodovia.

Esse cenário cria pontos críticos de conflito com o tráfego de alta velocidade da BR-163, aumentando significativamente o risco de acidentes graves, incluindo atropelamentos.

Segurança como prioridade

Segundo Mara Caseiro, a ausência de mecanismos eficazes de controle de velocidade, somada ao grande número de travessias e conversões, torna o trecho altamente vulnerável. A deputada destaca que o estudo técnico é fundamental para identificar a solução mais adequada, que pode incluir a instalação de redutores de velocidade ou outros dispositivos de controle.

A parlamentar reforça ainda que a segurança no trânsito é um direito de todos e deve ser tratada como prioridade pelos órgãos responsáveis, com foco na preservação da vida e da integridade física dos usuários das vias.