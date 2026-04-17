Emagrecedores ilegais são enviados em brinquedos e objetos comuns

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Vigilância Sanitária

Fiscalização intensificada revela esquema milionário de distribuição ilegal

Em operações realizadas em Mato Grosso do Sul, autoridades sanitárias têm identificado um esquema sofisticado de envio de emagrecedores proibidos pela Anvisa. Os medicamentos saem principalmente da região de fronteira com o Paraguai e seguem por encomendas postais disfarçadas. Para tentar escapar da fiscalização, os produtos são escondidos em ursos de pelúcia, bonecas, potes de creme e até caixas de tereré.

O principal destino identificado pelas investigações é a região Nordeste do país, com alto volume de remessas suspeitas.
Mais de 20 mil itens já foram apreendidos em ações conjuntas entre Vigilância Sanitária e Correios. A operação Visa Protége reforçou a inspeção obrigatória em cargas da faixa de fronteira, com uso de raio-X e monitoramento diário.

Segundo autoridades, além do prejuízo financeiro superior a R$ 10 milhões, há riscos graves à saúde com o uso desses produtos irregulares.

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