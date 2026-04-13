MIRANDA: Curso de crochê com barbante leva capacitação e oportunidade de renda à colônia dos pescadores.

A qualificação profissional segue chegando às comunidades de Miranda com a realização de cursos que incentivam o aprendizado e a geração de renda. A capacitação foi promovida pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, com execução técnica do Senar e apoio da Prefeitura de Miranda, sendo uma ação desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, sob a coordenação do secretário Wilson Santos.

O Curso de Crochê com Barbante foi realizado entre os dias 6 e 9, na Colônia dos Pescadores, reunindo participantes interessados em aprender técnicas artesanais que podem se transformar em fonte de renda.

Durante o curso, foram trabalhadas práticas de confecção de peças em crochê, desde noções básicas até a produção de itens com acabamento e qualidade, valorizando o artesanato local e incentivando o empreendedorismo.

A mobilização foi realizada pela servidora da Secretaria Municipal de Agricultura, Fátima Ramos. A Secretaria segue disponibilizando cursos e oportunidades por meio do secretário Wilson Santos, levando qualificação para diferentes comunidades do município.

A Prefeitura de Miranda agradece ao presidente do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, Adauto Rodrigues, pela parceria e pelo compromisso em levar conhecimento e novas oportunidades à população.



