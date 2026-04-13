MIRANDA: Curso de crochê com barbante leva capacitação e oportunidade de renda à colônia dos pescadores.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A qualificação profissional segue chegando às comunidades de Miranda com a realização de cursos que incentivam o aprendizado e a geração de renda. A capacitação foi promovida pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, com execução técnica do Senar e apoio da Prefeitura de Miranda, sendo uma ação desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, sob a coordenação do secretário Wilson Santos.

O Curso de Crochê com Barbante foi realizado entre os dias 6 e 9, na Colônia dos Pescadores, reunindo participantes interessados em aprender técnicas artesanais que podem se transformar em fonte de renda.

Durante o curso, foram trabalhadas práticas de confecção de peças em crochê, desde noções básicas até a produção de itens com acabamento e qualidade, valorizando o artesanato local e incentivando o empreendedorismo.

A mobilização foi realizada pela servidora da Secretaria Municipal de Agricultura, Fátima Ramos. A Secretaria segue disponibilizando cursos e oportunidades por meio do secretário Wilson Santos, levando qualificação para diferentes comunidades do município.

A Prefeitura de Miranda agradece ao presidente do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, Adauto Rodrigues, pela parceria e pelo compromisso em levar conhecimento e novas oportunidades à população.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Ex-companheiro mata mulher diante do filho em MS

Milton - 0
Feminicídio em Eldorado expõe falhas na proteção a vítimasEldorado (MS) registrou, na noite de domingo (12), mais um caso brutal de feminicídio, elevando para...
Leia mais

DOURADOS: Prefeitura vai acabar com alagamentos em mosteiro e levar recapeamento ao Parque Alvorada

ANELISE PEREIRA - 0
O prefeito de Dourados, Marçal Filho, assina nesta quinta-feira (8), às 8h, a ordem de serviço para início de um conjunto de obras no...
Leia mais

Expogenética MS avança na ALEMS e segue para sanção

Milton - 0
Evento impulsiona genética e economia da pecuária O Projeto de Lei 280/2025, de autoria do deputado estadual Jamilson Name, foi aprovado em redação final nesta...
Leia mais

Tensão no Oriente Médio aumenta com ataques e negociações

Milton - 0
Impasse entre cessar-fogo e desarmamento do Hezbollah trava avanço diplomático O cenário no Oriente Médio atingiu um novo nível de tensão em abril de 2026,...
Leia mais