Atendimento do passe do estudante ganha novo endereço, confira

A partir do dia 22 de abril, o atendimento ao passe do estudante passará a funcionar em novo endereço: Rua Sete de Setembro, nº 144, na região central de Campo Grande. A mudança tem como objetivo ampliar o acesso e facilitar o deslocamento dos usuários que dependem do serviço.

O novo espaço foi estruturado para oferecer mais comodidade aos estudantes que utilizam o transporte público. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, especialmente para quem precisa de suporte presencial para regularização e acompanhamento cadastral.

A iniciativa integra as ações contínuas voltadas à melhoria do atendimento ao público, garantindo mais eficiência, acessibilidade e qualidade nos serviços oferecidos.