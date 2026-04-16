Após revolucionar o Republicanos no MS, Vaz conclui ciclo e projeta reeleição estadual

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) se prepara para disputar a reeleição e consolidar seu espaço político em Mato Grosso do Sul. Em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, o parlamentar tem se destacado pela atuação política e pela articulação partidária no Estado.

Um dos principais marcos de sua trajetória foi quando assumiu a presidência estadual do Republicanos, em fevereiro de 2023. Na época, a sigla tinha presença limitada, com diretórios em cerca de 14 municípios, 16 vereadores e apenas um deputado estadual.

Durante sua gestão, Antonio Vaz promoveu a reestruturação e expansão do partido, que passou a estar organizado nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, alcançando 51 vereadores e ampliando sua representatividade para três deputados estaduais, além de integrar a estrutura do Governo do Estado.

Com o partido estruturado, Vaz conduziu a transição do comando para o deputado federal Beto Pereira, em ato realizado em Campo Grande. A partir dessa nova fase, o Republicanos passou a contar com um deputado federal e três deputados estaduais, consolidando sua presença nas esferas estadual e nacional.

Para as eleições de 2026, o grupo projeta ampliar ainda mais sua representatividade, com meta de eleger deputados estaduais e federais, além de compor a base de apoio ao governador Eduardo Riedel e ao ex-governador Reinaldo Azambuja ao Senado.

Mesmo após deixar a presidência, Antonio Vaz segue na Executiva estadual e atuando nas articulações políticas.

Ao avaliar sua gestão, destacou: “Pegamos um partido com presença limitada e, com planejamento e articulação, transformamos em uma força estadual, presente nos 79 municípios e com representatividade consolidada.”

Com esse cenário, Antonio Vaz volta seu foco para a reeleição, buscando dar continuidade ao trabalho no Parlamento e à consolidação de sua base política.