Operário decide vaga em casa contra o Primavera

Equipe sul-mato-grossense tenta reação na reta final da primeira fase

Operário entra em campo nesta quinta-feira em situação de pressão e com necessidade de vitória imediata. O time é vice-lanterna do Grupo A da Copa Centro-Oeste e soma quatro pontos, brigando diretamente pela classificação. O adversário será o Primavera (MT), lanterna da chave, em duelo marcado para o estádio Jacques da Luz.

O Galo terá desfalques importantes como Robinho e Gabriel Biteco, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. As ausências aumentam a dificuldade da equipe em um confronto considerado decisivo para a sequência no torneio. Após esta rodada, o Operário ainda enfrenta o Capital (DF) fora de casa na última partida da fase classificatória. Com o grupo equilibrado e apenas quatro vagas em disputa, vencer em casa se torna fundamental para seguir na competição.