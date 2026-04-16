Nova Alvorada do Sul garante transporte universitário 100% gratuito e anuncia novos ônibus de turismo para estudantes

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul garantiu oficialmente que continuará oferecendo transporte universitário 100% gratuito para todos os estudantes do município. O anúncio foi feito pelo prefeito José Paulo Paleari, na noite deste sábado, durante reunião extraordinária da Associação dos Estudantes Universitários de Nova Alvorada do Sul (AEUNAS).

Durante o encontro, o prefeito também anunciou uma importante melhoria na qualidade do transporte oferecido aos acadêmicos. A partir do anúncio, todos os ônibus escolares utilizados no transporte universitário foram substituídos por ônibus de turismo, garantindo mais conforto e melhores condições de viagem para os estudantes.

Os novos veículos contam com banheiro, ar-condicionado, Wi-Fi e poltronas mais confortáveis, proporcionando mais comodidade e dignidade aos universitários que diariamente se deslocam para outras cidades em busca da formação acadêmica.

Durante sua fala, o prefeito destacou que o investimento representa respeito e valorização aos estudantes do município.

“Educação sempre foi prioridade em nossa gestão. Sabemos das dificuldades que muitos jovens enfrentam para buscar um curso superior, e o transporte muitas vezes é um dos principais desafios. Por isso, Nova Alvorada do Sul garante o transporte universitário totalmente gratuito e agora com ainda mais qualidade e conforto para nossos estudantes”, afirmou Paleari.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos universitários presentes na reunião e marca um momento histórico para o município. Nova Alvorada do Sul está entre as poucas cidades de Mato Grosso do Sul que realizam um investimento dessa magnitude, garantindo transporte universitário totalmente gratuito e sem cobrança de mensalidade, com investimento significativo de recursos públicos.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação e com a criação de oportunidades para os jovens, permitindo que cada vez mais estudantes tenham condições de concluir o ensino superior e contribuir com o desenvolvimento de Nova Alvorada do Sul.