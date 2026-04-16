Ciclista de Coxim se destaca no Brasileiro em Londrina

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Formado em Coxim, Pedro hoje integra a seleção brasileira

Pedro Dourado brilhou no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada realizado em Londrina (PR). O atleta conquistou a medalha de prata na prova de contra-relógio na categoria júnior. Na prova de resistência, Pedro também teve grande desempenho e terminou na quinta colocação.

Formado na Strong Bike Coxim, ele carrega uma trajetória construída com base familiar no ciclismo. Atualmente, integra a equipe Indaiatuba Cycling Team, onde segue em evolução no alto rendimento. O desempenho consistente garantiu ao atleta convocação para a Seleção Brasileira em competições internacionais. Os resultados reforçam a força do ciclismo sul-mato-grossense e inspiram novos talentos do esporte.

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