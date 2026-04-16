Prefeitura apresenta LDO 2027 com foco na infraestrutura de Campo Grande

A PrefCG apresentou nesta quinta-feira (16) à Câmara Municipal o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. O documento estima um orçamento de cerca de R$ 7,26 bilhões, indicando um aumento de 5,56% em comparação com este ano, cuja previsão foi de R$ 6,87 bilhões.

O projeto da LDO define as diretrizes que vão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), além de alinhar as metas de curto prazo com o planejamento estabelecido no Plano Plurianual (PPA). A proposta considera a variação média de 4% do IPCA, além do histórico de arrecadação e da atividade econômica local.

Durante a apresentação, a prefeita Adriane Lopes destacou os investimentos previstos e o planejamento financeiro para o próximo ano. “Apresentamos a LDO com responsabilidade e foco no desenvolvimento de Campo Grande. A previsão de investimentos reforça o nosso compromisso com o crescimento da cidade e com a melhoria dos serviços prestados à população”, afirmou.

A prefeita também ressaltou ações voltadas à infraestrutura urbana, como o programa de pavimentação que contempla 40 novos bairros da Capital. “Estamos com um amplo programa de pavimentação e drenagem, com investimentos significativos em obras estruturantes. Essas ações contribuem diretamente para a qualidade de vida e o desenvolvimento das regiões atendidas”, destacou.

O projeto da LDO define as diretrizes que vão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), além de alinhar as metas de curto prazo com o planejamento estabelecido no Plano Plurianual (PPA). A proposta considera a variação média de 4% do IPCA, além do histórico de arrecadação e da atividade econômica local.

Com o envio ao Legislativo, o texto passa agora por análise dos vereadores. O presidente da Câmara, Epaminondas Neto (Papy), afirmou que a intenção é concluir a votação ainda no primeiro semestre.

“A Câmara Municipal atua em sintonia com o Executivo para garantir uma tramitação eficiente da LDO. Nosso objetivo é contribuir para um planejamento sólido e alinhado às necessidades da cidade. O trabalho conjunto entre os poderes fortalece a construção de um orçamento equilibrado e voltado ao desenvolvimento de Campo Grande”, disse.

A matéria será encaminhada à Comissão de Orçamento, presidida pelo vereador Otávio Trad, responsável por indicar o relator que conduzirá a análise do projeto e o recebimento das emendas parlamentares.

A expectativa é de que, após a fase de análise, o projeto seja votado dentro do prazo legal que é até a última Sessão deste primeiro semestre.

