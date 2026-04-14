Ossada humana é localizada no Vila Bordon

Restos mortais estavam em avançado estado de decomposição

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Perícia apura identidade e circunstâncias da morte

Uma ossada humana foi encontrada por um homem que recolhia madeira em uma área de mata no bairro Vila Bordon, em Campo Grande, na tarde desta terça-feira, nos fundos de um frigorífico e próximo à antiga linha férrea que liga a Capital a Corumbá. A Polícia Militar foi acionada e isolou imediatamente a área para preservação do local até a chegada da perícia. Segundo a Polícia Científica, o corpo estava em avançado estado de esqueletização, o que dificultou a identificação no local e a verificação inicial do sexo da vítima.

A equipe pericial realizou os primeiros levantamentos e recolheu vestígios para análise técnica no IMOL. O caso foi repassado à Polícia Civil, que abriu investigação para apurar a identidade da vítima e as circunstâncias da morte. Exames de DNA e análise odontológica deverão ser realizados para auxiliar na identificação. As autoridades também investigam possível ligação com casos de desaparecimento na região.

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