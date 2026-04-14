Perigo em casa: Escorpiões à espreita e como evitar picadas

Aumento de casos ocorre com calor e chuvas

Com o aumento das temperaturas e das chuvas, cresce a presença de escorpiões em áreas urbanas, elevando o risco de acidentes dentro das residências. Pequenos e de hábito noturno, esses animais costumam se esconder em frestas, entulhos, ralos e locais escuros, o que facilita o contato com moradores. A SES alerta que a prevenção começa dentro de casa, com medidas simples de limpeza, organização e vedação de possíveis abrigos. Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediato, já que o SUS está preparado para o manejo e, quando necessário, aplicação do soro antiescorpiônico.

A população deve evitar práticas caseiras como cortes ou torniquetes, que podem agravar o quadro. Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos do veneno e exigem atenção redobrada. Segundo a SES, ações de prevenção e atendimento rápido são fundamentais para reduzir riscos e evitar complicações graves.





