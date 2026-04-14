Perigo em casa: Escorpiões à espreita e como evitar picadas

SES reforça cuidados e alerta para risco de acidentes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Aumento de casos ocorre com calor e chuvas

Com o aumento das temperaturas e das chuvas, cresce a presença de escorpiões em áreas urbanas, elevando o risco de acidentes dentro das residências. Pequenos e de hábito noturno, esses animais costumam se esconder em frestas, entulhos, ralos e locais escuros, o que facilita o contato com moradores. A SES alerta que a prevenção começa dentro de casa, com medidas simples de limpeza, organização e vedação de possíveis abrigos. Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediato, já que o SUS está preparado para o manejo e, quando necessário, aplicação do soro antiescorpiônico.

A população deve evitar práticas caseiras como cortes ou torniquetes, que podem agravar o quadro. Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos do veneno e exigem atenção redobrada. Segundo a SES, ações de prevenção e atendimento rápido são fundamentais para reduzir riscos e evitar complicações graves.


CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Expogenética MS entra no Calendário Oficial do Estado após sanção

Milton - 0
Lei já está em vigor após publicação no Diário Oficial A Expogenética MS passa a integrar oficialmente o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso...
Leia mais

Vice-prefeita Gianni Nogueira acompanha retomada de obras em Ceim de Dourados

Milton - 0
Ceim Campina Verde terá capacidade para atender até 376 crianças A vice-prefeita Gianni Nogueira acompanhou nesta terça-feira (7) a retomada das obras do Centro de...
Leia mais

Dr. Luiz Ovando reforça protagonismo do agro na Expogrande ao lado de grandes lideranças nacionais

Milton - 0
Com a presença do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e da senadora Tereza Cristina, evento consolida alinhamento político em defesa do setor...
Leia mais

Mais de R$ 25 milhões em investimentos vão levar asfalto e drenagem para três cidades de MS

ANELISE PEREIRA - 0
Ir e vir com mais segurança, sem poeira na seca e sem lama na chuva. Essa é a realidade que começa a mudar em...
Leia mais