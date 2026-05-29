Nioaque Dino Experience fortalece turismo e projeta município para novo ciclo de desenvolvimento

A Prefeitura de Nioaque realizará, no próximo dia 1º de junho, o Nioaque Dino Experience – Território do Futuro na Rota Bioceânica, evento que integra as ações de fortalecimento da identidade territorial, valorização turística e desenvolvimento econômico do município.

Promovido por meio da SEMDITEC — Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Turismo, Cultura e Cidade — em parceria com o Sebrae/MS, através do programa Cidade Empreendedora, o evento transformará o espaço do Posto Ypê em uma grande experiência temática e imersiva.

A estrutura contará com cenografia especial, dinossauros iluminados, espaços instagramáveis, ambientação temática, feira criativa, gastronomia inspirada no universo jurássico, artesanato, souvenirs e ambientes voltados ao networking empresarial e institucional.

A proposta é proporcionar ao público uma experiência que conecte conhecimento, entretenimento, cultura, inovação e oportunidades, fortalecendo o posicionamento de Nioaque como um território estratégico dentro da Rota Bioceânica. Entre os destaques da programação está a palestra principal de Márcio Clare, CEO da Terra dos Dinos, de Miguel Pereira (RJ), considerado atualmente um dos principais cases de turismo temático do Brasil. Durante sua participação, Márcio apresentará como a valorização da identidade territorial contribuiu para transformar a realidade econômica, turística e cultural do município fluminense.

Outro momento importante será o Painel Estratégico – Turismo, Negócios, Tematização e Oportunidades, mediado por Sandra Amarilha, reunindo lideranças, especialistas e representantes institucionais para discutir as oportunidades ligadas ao turismo, à economia criativa e ao posicionamento estratégico de Nioaque dentro da Rota Bioceânica.

O painel contará com a participação de Márcio Clare, do prefeito André Guimarães e do professor doutor Afrânio Soriano, coordenador do Centro de Estudos em Meio Ambiente e Áreas Protegidas da UEMS. A participação do professor Afrânio Soriano reforça o caráter técnico e científico do evento, trazendo ao debate a importância da valorização dos patrimônios naturais, culturais e paleontológicos como instrumentos de desenvolvimento sustentável e fortalecimento turístico.

O prefeito André Guimarães destacou que o evento representa um passo importante dentro da estratégia de crescimento do município: “Estamos construindo uma nova visão para Nioaque, valorizando aquilo que temos de único e preparando o município para as oportunidades que a Rota Bioceânica irá trazer. O Dino Experience mostra que Nioaque está pronta para crescer com planejamento, identidade e desenvolvimento”, afirmou.

Outro diferencial será a participação da Feira do Vale, fortalecendo o propósito de unir economia criativa, cultura e geração de oportunidades para empreendedores locais. A feira integrará a ambientação temática do evento com espaços voltados à gastronomia, artesanato, doces, produtos criativos, souvenirs e experiências inspiradas na identidade do Vale dos Dinossauros e da Rota Bioceânica.

Além da programação estratégica e empresarial, o evento contará com encerramento cultural através do show regional com Rangel e Gabriel Castilho, promovendo integração entre comunidade, empresários, visitantes, investidores e instituições parceiras. Mais do que um evento, o Nioaque Dino Experience representa um marco na valorização da identidade local e na construção de um novo ciclo de desenvolvimento turístico, cultural e econômico para o município.